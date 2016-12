Affitti Pa,in 2015 tagli di 150 mln

12:19 - "Già dal 2015 potremmo arrivare a ridurre di 150 milioni la spesa per gli affitti dello Stato che ora è di circa un miliardo". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi. "Da quest'anno possiamo arrivare a contribuire alla riduzione del debito pubblico per un miliardo di euro all'anno tramite la gestione efficiente del patrimonio immobiliare pubblico", ha aggiunto.

Tutte le amministrazioni pubbliche dovranno infatti ridurre la spesa per locazioni passive del 50% ricorrendo anche alla riduzione degli spazi occupati, alle rinegoziazioni dei contratti e spostando gli uffici in beni della P.a. che si liberano, come le ex-caserme. Del miliardo di euro, spiega il Demanio, totali solo "300 milioni sono aggredibili subito perché l'altra parte è legata da contratti di lunga durata".



In sei anni lo Stato ha risparmiato circa 130 milioni di euro su contratti di affitto per gli edifici della P.a.. Lo si apprende dal rapporto della Commissione congruità dell'Agenzia del Demanio. La spesa complessiva dello Stato per affitti nel 2014 è stata circa di un miliardo di euro. Il risparmio è stato reso possibile dall'attività della commissione che ha valutato la congruità delle valutazioni e dall'attività di rinegoziazione dei vecchi contratti in base ai valori stabiliti.