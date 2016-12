Adozioni, salta l'affidamento ai single Anche "divorzio immediato" a rischio

12:37 - Al Senato salta l'ipotesi di affidare i minori anche ai single. Sono stati infatti ritirati l'emendamento e l'ordine del giorno della senatrice del Pd Francesca Puglisi al disegno di legge sulle adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie.

A rischio anche il "divorzio immediato" - Il Pd si divide sul cosiddetto "divorzio immediato", cioè sulla possibilità per i coniugi che intendono chiudere la propria storia consensualmente e non hanno figli minori, né maggiorenni con handicap gravi o non autosufficienti da un punto di vista economico, di lasciarsi senza passare per la fase della separazione. Norma, nata in Commissione Senato, che non piace ad Area Popolare, Ncd e Udc.



E' molto probabile che alla fine vincano i "no" al "divorzio immediato" per riuscire a far passare il ddl su quello "breve": con un tempo di separazione più corto degli attuali tre anni.



Convenzione Aja su kafala, il sì del Senato - Il Senato con 164 sì, 50 no, due astenuti approva la Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori, che contiene la "kafala" (le regole sull'affidamento nei paesi islamici): ma l'applicazione della "kafala" è sospesa in attesa di nuove norme che la adeguino al nostro ordinamento. La convenzione passa ora all'esame della Camera.