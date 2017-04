Addio vitalizi? Il Patto delle Iene

Il 15 settembre è la data che tantissimi parlamentari aspettano con ansia, ovvero il giorno in cui gli onorevoli per la prima volta in questa legislatura, dopo quattro anni, sei mesi e un giorno dall'inizio della loro carica, matureranno il diritto di andare in pensione a 65 anni. Chi, invece è alla seconda legislatura, con solo 9 anni di contributi alle spalle, all'età di 60 anni può ottenere una pensione di 1500 euro. Il Pd ha scritto una proposta di legge, la cosidetta proposta Richetti, che punta ad abolire i vitalizi d'oro del passato e a far sì che la pensione di ciascun politico dipenda dai contributi versati. Questa, però, in due anni non sarebbe mai stata inserita nel calendario dei lavori del Parlamento. Il Movimento 5 stelle ha una proposta identica a quella del Pd. A “Le Iene Show" Filippo Roma intervista alcuni esponenti politici per saperne di più e per convincere i due partiti politici a votare insieme l’abolizione dei vitalizi già maturati. Guarda il servizio.