Addio 118, il numero unico per le emergenze è il 112

Per chiamare un'ambulanza niente più 118: basterà digitare il 112, cioè il nuovo numero unico per le emergenze, per chiedere aiuto in ogni circostanza. Aboliti anche il 113 e il 115. Un'autentica rivoluzione per utenti, abituati a digitare quei numeri, ma anche per gli addetti ai lavori. Lo ha deciso la riforma della Pubblica amministrazione che è diventa legge oggi con il via libera al Senato.