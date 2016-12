Acquisizioni dopo esposto Fdi, Raggi: nulla da nascondere su nomine

"Questa vicenda sta assumendo contorni per noi abbastanza ridicoli" - ha sbottato il sindaco di Roma - "per fortuna il pm ha l'obbligo di esercitare l'azione penale quindi tutti gli atti della magistratura sono dovuti. La Raggi ha poi aggiunto: "In questo c'è massima collaborazione e trasparenza da parte dell'autorità giudiziaria. Simpatico che tutto questo sia stato fatto dall'ex capo di gabinetto che di fatto è stata nominata con una procedura che io ritenevo illegittima, tanto da chiedere un parere dell'Anac". Il primo cittadino della Capitale si riferisce alla nomina di Carla Romana Raineri: "Io intendevo nominarla con altra procedura, mi è stata sottoposta una procedura ex articolo 110 per cio ho chiesto parere all'Anac che si e' pronunciata a riguardo, sanzionando qualcosa a cui sono stata indotta. E' interessante notare come l'unica persona che sia stata nominata con una procedura irregolare stia levando gli scudi" conclude Virginia Raggi nella sua conferenza stampa.



Soddisfazione da parte del Codacons - Sulle acquisizioni in Campidoglio si è espresso anche il Codacons che, tramite il presidente dell'Associazione dei consumatori Carlo Rienzi, ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Le denunce dei cittadini vanno a segno e finalmente portano a casa qualcosa di concreto. Riteniamo utile l'acquisizione dei documenti presso il Comune e confidiamo nell'attività della magistratura". Rienzi ha poi proseguito con riflessioni amare: "Ciò che è certo, purtroppo, è che intanto la città cade a pezzi e si registra un preoccupante peggioramento in tutti i quartieri sul fronte delle buche stradali, della pulizia, dei rifiuti, del traffico e del trasporto pubblico, situazione che peggiorerà sensibilmente durante i giorni a ridosso delle feste natalizie".



Acquisizione carte no perquisizione - E' stata un'acquisizione, previa richiesta di esibizione, quella dei documenti prelevati in Campidoglio. Nessuna perquisizione, quindi, durante l'attività degli investigatori. Dunque gli agenti hanno chiesto agli uffici la documentazione sulle nomine effettuate dall'amministrazione Raggi. Tutta la documentazione richiesta, secondo quanto si è appreso, è stata fornita dal Campidoglio.