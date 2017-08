Acea-Regione, Raggi: scongiurato che romani rimanessero senz'acqua

"Abbiamo scongiurato che un milione e mezzo di cittadini rimanesse senz'acqua. E' una buona notizia per tutti. Ma non abbassiamo la guardia". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi su Twitter dopo il nuovo accordo tra Acea e Regione per evitare l'azzeramento dei prelievi dal lago di Bracciano. "Grazie alla mediazione della Raggi, la Regione è stata obbligata a ritirare la folle ordinanza che tagliava l'acqua", ha aggiunto Luigi Di Maio.