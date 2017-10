Abusivismo, ddl su demolizioni verso rinvio in Aula dopo polemiche

Il ddl che regola le demolizioni degli edifici abusivi rischia di non arrivare alla Camera, come era invece previsto. Il testo a firma del verdiniano Ciro Falanga, infatti, ha sollevato le polemiche degli ambientalisti, delle opposizioni come il M5s e spaccato il Pd. Il punto contestato è quello che salva "l'abuso per necessità" e che rischia di bloccare la demolizione degli edifici individuati, causando al tempo stesso ricorsi e lungaggini burocratiche.