Abusi su studentesse, Fedeli: "Chi se ne approfitta non è degno di fare il prof"

Perché, come spiega al Messaggero, "se approfitti di un rapporto asimmetrico, nel quale tu docente sei in una ovvia posizione di vantaggio rispetto a una minorenne, significa che non sei degno di fare il professore. Non sei più idoneo per quel lavoro". "Bisogna che gli insegnanti recuperino la l'autorevolezza, che hanno perso", spiega il ministro.



C'è quindi la necessità di consapevolezza, da parte degli studenti e delle famiglie che devono denunciare sempre, e di responsabilità da parte del corpo docente. Sia ben chiaro: "Infrangere con leggerezza la deontologia avrà un costo alto perché alto è il costo dei casi denunciati dalle studentesse".



La Costituzione sancisce la libertà della didattica, l'uso dei social sarà permesso ma solo ai fini didattici. Un altro punto che la Fedeli ha poi tenuto a sottolineare è che in questa storia le studentesse sono solo le vittime: "Non si provi perciò a colpevolizzarle, la responsabilità è sempre degli adulti".