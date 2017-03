Abrogazione voucher, Gentiloni: no a campagna elettorale referendum

"Abbiamo abrogato le norme su voucher e appalti nella consapevolezza che l'Italia non aveva bisogno nei prossimi mesi di una campagna elettorale su temi come questi e nella consapevolezza che la decisione è coerente con l'orientamento che è maturato nelle ultime settimane in Parlamento". Lo ha affermato il premier Paolo Gentiloni, aggiungendo: "Useremo le prossime settimane per una regolamentazione seria del lavoro saltuario e occasionale".