Abolizione del canone Rai, scontro nella maggioranza | Renzi: "Continueremo ad abbassarlo"

Non si fa attendere la risposta dei renziani dopo l'affondo del ministro Carlo Calenda che aveva definito una "partita di giro" e una "presa in giro" l'idea di sostituire il canone Rai con un finanziamento statale. "Caro Calenda, se tagliamo 1,5 mld di spesa pubblica ed eliminiamo il canone Rai i cittadini pagano meno", è stata infatti la replica via Twitter del Dem Michele Anzaldi. Renzi: "Continueremo ad abbassarlo".

Abolizione canone Rai, botta e risposta tra il ministro Calenda e i renziani Spero che l'idea di abolire il canone RAI sostituendolo con un finanziamento dello Stato non sia LA proposta del @pdnetwork x campagna elettorale come riportato da @repubblica. I soldi dello Stato sono i soldi dei cittadini e dunque sarebbe solo una partita (presa) di (in) giro — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 5 gennaio 2018 Caro Calenda, se tagliamo 1,5 mld spesa pubblica ed eliminiamo canone Rai i cittadini pagano meno. Altro che presa in giro:serve processo modernizzazione ed eliminazione sprechi unici in panorama tv con risparmio immediato 500mila euro. Far risparmiare cittadini come con stop Imu — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) 5 gennaio 2018

"Del resto - osserva l'Usigrai - è curioso che prima si mette il canone in bolletta e poi si propone di abolirlo. Vuol dire non avere idee. E infatti ogni volta che abbiamo chiesto un confronto serio su progetti, riforme, innovazione per rilanciare la Rai Servizio Pubblico, sono spariti tutti. E infatti: i limiti antitrust non si toccano, il sic non si tocca, il conflitto di interessi non si tocca, ma si attacca la Rai. Già riportata in questi anni ancor di piu' sotto il controllo del governo, in aperto contrasto con piu' sentenze della Corte costituzionale".



"Ci aspettiamo una dura presa di posizione pubblica da parte dei vertici Rai. A difesa dell'autonomia e del futuro dell'azienda. E anche per ricordare che il canone in Italia è il più basso d'Europa e ormai finanzia anche le tv private locali. Il silenzio sarebbe complice. E il rifiuto di farci vedere gli atti del ricorso contro il taglio di 150 milioni assumerebbe a quel punto un suono sinistro", conclude la nota dell'Usigrai.