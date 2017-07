A Roma il Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla: "Pene più severe per chi maltratta gli animali"

A Roma in piazza dal Colosseo a Piazza Venezia il Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla. Al grido di "Giustizia per tutti", la deputata di Forza Italia che ha fondato il movimento con Silvio Berlusconi, promette: "Saremo a tutte le elezioni per penetrare in tutte le realtà istituzionali; andremo oltre gli steccati ideologici". Tra le priorità del Movimento, indipendente e trasversale, "pene più severe per chi maltratta gli animali".