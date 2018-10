Dopo un iniziale "balletto" di cifre sulle misure prioritarie presenti in Manovra, M5s e Lega fanno sapere che "reddito di cittadinanza, riforma Fornero, introduzione flat tax, assunzione straordinaria forze dell'ordine" "partiranno all'inizio del 2019 e saranno finanziate con una copertura di circa 20 mld di euro". In particolare 10 mld andranno per il reddito di cittadinanza, 7 per la Fornero, 2 per la flat tax, 1 per le assunzioni straordinarie.