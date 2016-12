8 marzo, cerimonia al Quirinale, Mattarella: "Le donne sono il cuore del nostro Paese"

Cerimonia ufficiale al Quirinale per la celebrazione della festa delle donne alla presenza del capo dello Stato. "Le donne sono il cuore e il volto del nostro Paese", ha detto il presidente Sergio Mattarella . "La strada della parità tra uomo e donna è ancora lunga, ma sappiamo anche che siamo in marcia", è stato l'intervento del ministro Maria Elena Boschi .

Mattarella: "Solo con rispetto dignità delle donne c'è piena democrazia" - "Soltanto la piena partecipazione delle donne, con pari opportunità effettive, avvicina l'ideale di uguaglianza. Ma oggi possiamo dire più: soltanto l'affermazione e il rispetto della dignità delle donne rendono possibile una società autenticamente democratica".



Mattarella: "Violenza sulle donne piaga del nostro Paese" - "Non c'è libertà quando la donna a lavoro è vittima di violenze fisiche o morali o viene costretta a spazi di sofferenza - ha detto il capo dello Stato -. La violenza sulle donne è ancora una piaga della nostra società, che si ritiene moderna, e va contrastata con tutte le energie di cui disponiamo e con la severità di cui siamo capaci, senza mai cedere all'egoismo dell'indifferenza".



Mattarella: "Mancanza di lavoro femminile legato a calo demografico" - "Vi è un legame negativo tra il lavoro che manca e il calo demografico. Non è vero che il lavoro allontana la donna dalla maternità. E' vero il contrario: proprio l'aumento del lavoro femminile può diventare un fattore favorevole alle nascite - ha aggiunto il capo dello Stato -. Senza un aumento del lavoro femminile, il Paese non avrà la crescita che tutti noi speriamo e non potremo parlare davvero di uscita dalla crisi".