25 Aprile, Berlusconi: "Liberazione festa di tutti gli italiani"

"Il 25 Aprile è la festa di tutti gli italiani. E' un'occasione per mettersi dalla parte di chi ha lottato per la libertà". Lo ha detto Silvio Berlusconi celebrando la liberazione a Malghe di Porzus (Udine) nel 73esimo anniversario della strage dei partigiani rossi contro la brigata Osoppo. "Sono qui - ha aggiunto - per rendere omaggio ai martiri della libertà. La Resistenza, così come il Risorgimento, è una delle basi della nostra identità nazionale".