Vu' cumpra', Alfano: "Solo ipocrisia" Su Mare Nostrum: "L'Ue risponda"

16:58 - L'espressione vu' cumpra' "non è razzista: è stata una grande tempesta in un bicchiere di ipocrisia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, a Lampedusa per salutare e ringraziare le forze dello Stato impegnate sul fronte immigrazione. "Su questa vicenda, ha aggiunto Alfano, ho sentito editoriali col sapore nauseante dell'ipocrisia. Noi difendiamo il brand Italia, il made in Italy dalla contraffazione".

"Bisogna dire 'venditori abusivi irregolari presso le spiagge'? Valga per gli ipocriti questa definizione", ha aggiunto.



"Mare Nostrum, l'Europa risponda" - Il leader del nuovo centrodestra ha approfittato della visita a Lampedusa anche per lanciare un nuovo appello, dal sapore dell'ultimatum, all'Europa: ""Il prossimo 18 ottobre è il giorno dell'anniversario di Mare Nostrum e non ci potrà essere un secondo anniversario. L'Europa deve dare subito risposte sulla sua capacità di prendere nelle sue mani l'operazione, altrimenti l'Italia dovrà prendere una decisione e io ho già una proposta da portare all'attenzione del governo".



"Articolo 18? Bene Renzi" - Alfano ha anche parlato di Articolo 18 mostrandosi in sintonia con Matteo Renzi: "Il premier ha detto che occorre riscrivere l'intero Statuto dei lavoratori, non solo l'articolo 18. E' il primo leader della sinistra ad affermare questo, quindi siamo sulla strada giusta".