22:31 - Si sono chiuse alle 22 le urne in Sardegna, chiamata a decidere per i prossimi cinque anni il suo governatore. Domani alle 7 inizia lo spoglio nelle 1.836 sezioni sparse nelle otto Circoscrizioni. Alle 19 si era recato ai seggi il 41,02% degli elettori, nel 2009 il dato finale fu allora del 67,57% ma in quell'occasione si votava in due giorni. Il partito dell'astensione sembra, quindi, segnare la consultazione.