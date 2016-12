09:49 - L'affluenza alle urne per le europee, secondo i dati definitivi diffusi dal Viminale, è pari al 58,7% degli aventi diritto, in calo di quasi otto punti rispetto alle ultimi europee quando andò a votare il 66,4%. Per le comunali ha votato il 71% degli italiani, in calo di oltre cinque punti: alle ultime elezioni aveva votato il 76,4%.