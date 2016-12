Voto annullato,Salvini:una vergogna

17:43 - "E' una vergogna, solo in Italia e in Corea del Nord il libero voto dei cittadini non è rispettato". Così il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, alla partenza del corteo "Giù le mani dal Piemonte", organizzato per protestare contro la sentenza del Tar che ha annullato il voto del 2010. "Le colpe della sinistra non esistono - aggiunge - ma se qualcuno della Lega fa qualcosa, lo massacrano. Il voto si farà alla fine del mandato, nel 2015".