Vendola: non mi ricandido in Puglia

22:55 - Nichi Vendola non si ricandiderà per un nuovo mandato come governatore della Puglia. "Ho già detto che sono al termine di dieci anni di mandato ed è un intero ciclo", ha detto a margine della festa di Sel in corso a Sesto San Giovanni, Milano. "Io credo che è un segno di saggezza fermarsi", ha aggiunto. Vendola ha poi aperto la porta al Pd sulle alleanze locali: "Chiediamo al centro sinistra di continuare a essere laboratorio di buon governo".