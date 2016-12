Vasco Rossi torna con i Radicali

12:11 - Il rocker Vasco Rossi si è nuovamente iscritto al Partito Radicale. Ad annunciare la notizia è stato Marco Pannella, che ha ringraziato il popolare cantante. "E' il momento giusto, perché occorrono iscrizioni: il partito è davvero a rischio di chiusura", ha detto. Insieme al Blasco si sono re-iscritti anche la moglie Laura e il figlio Luca.

"Vasco radicale da 25 anni" - "Si tratta - ha detto Pannella - di una notizia che rischia di essere scontata, visto che si ripete da un quarto di secolo". Pannella ha quindi sottolineato la difficile situazione in cui versa il partito: "Da più di 4 mesi i soli 19 dipendenti che la nostra impresa radicale ha non ricevono i loro salari". Ritornando sull'iscrizione del rocker, Pannella ha ricordato: "Alcuni lustri fa, davanti a una notizia di questo genere, raggiungemmo 40mila iscrizioni, ricevendo da Londra, da New York, oltre che da tutta Italia, molte iscrizioni. Può succedere ancora?".



"Noi in queste ore diamo corpo alla fame, alla sete, alla moralità della costruzione ideale e politica, con la stessa moralità con cui - facendo uno splendido regalo al mondo - i nostri compagni il Dalai Lama, leader spirituale tibetano, e Rebya Kader, leader degli uiguri hanno dichiarato che loro non lottano per l'indipendenza nazionale, non intendono minimamente conquistare la loro indipendenza statuale, ma lottano perché la prima tappa di un ordine nuovo nell'immensa Asia possa contare su questo. La loro decisione non violenta ha innovato nella storia contemporanea, dando corpo al contenuto e al senso del Manifesto di Ventotene del 1941", ha concluso Pannella.