17:18 - Un paese di 295 abitanti elegge il suo sindaco per l'undicesima volta. Siamo a Valtorta, nella Bergamasca: qui voglia di rottamazione zero. Dalle urne esce un inno alla longevità fisica, mentale e politica. Piero Busi, a quasi 81 anni, è di nuovo sindaco del paese: un unico lunghissimo mandato, che dura da 55 anni. Eppure il consenso per lui non è mai venuto meno. 148 gli elettori in tutto, 114 voti tutti per "il busi". Maggioranza bulgara, che anche questa volta, nessuno ha osato sfidare. E lui, ai nostri microfoni, non nasconde la sua soddisfazione.