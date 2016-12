19:54 - Dopo le parole di Renzi su famiglia e unioni civili, Angelino Alfano fa sapere che non intende fare retromarcia sulle coppie di fatto. "Che non ci vengano a parlare - dice il leader del Nuovo Centrodestra - di frontiere libere e aperte per tutti gli immigrati o di matrimoni gay". Nessun ripensamento, fa sapere il vicepremier, su punti che "vengono considerati dal centrodestra come valori non trattabili".