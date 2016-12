Ue: sarà Italia a decidere riforme

17:14 - "E' con le riforme strutturali, efficacemente attuate, che si creano le condizioni per crescita e occupazione in Italia". Lo rimarca un portavoce della Commissione Ue, che sottolinea come "l'Italia si è già impegnata" in questo senso. In merito all'intervista di Renzi al Financial Times, nella quale il premier diceva che tocca a lui decidere come intervenire, il portavoce spiega che "l'attuazione delle riforme è questione che riguarda lo Stato".