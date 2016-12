00:04 - "Abbiamo preparato del materiale, da lunedì ci facciamo sentire in Europa". Così il premier Matteo Renzi, a Porta Porta, conferma di avere pronti dei dossier per correggere la rotta dell'austerity europea. "Per qualcuno lunedì è finita, tornano in ferie o in villa, invece per noi comincia la partita vera", ha aggiunto il premier.