27 maggio 2014 Ue, Matteo Renzi e David Cameron a Bruxelles: "Dobbiamo cambiare l'Europa" Il premier: "Discussione nella giusta direzione, ora verificare che si facciano passi avanti". Asse con Cameron e Hollande: "Nuovo corso dopo le elezioni"

00:29 - Archiviato lo storico risultato elettorale con il Pd, il premier Matteo Renzi si è recato al Consiglio europeo a Bruxelles. "Sono qui a rappresentare uno dei più grandi Paesi dell'Unione", ha affermato. "Vogliamo un'Europa che parla il linguaggio dei cittadini", ha ribadito. "Prima dei nomi vengono le cose da fare, gli argomenti su cui trovare un equilibro", ha poi risposto a chi gli chiede se sosterrà Juncker alla guida della Commissione.

Il presidente del Consiglio italiano non ha partecipato, come era atteso, al pre-summit del Pse che precedeva il vertice informale Ue. Renzi, arrivato a Bruxelles in leggero ritardo, si è diretto direttamente al museo ebraico del Belgio, teatro dell'attentato di sabato 24 maggio, per poi dirigersi allo Justus Lipsius, sede del Consiglio Ue dove i capi di Stato e di governo si sono riuniti.



"Discussione nella giusta direzione" - "La discussione è andata nella direzione giusta". Lo ha detto il premier, Matteo Renzi, lasciando il vertice Ue a Bruxelles. "Per salvare l'Europa bisogna cambiare l'Europa", ha ribadito Renzi, spiegando che "nelle prossime settimane dobbiamo verificare se questo atteggiamento produrrà passi in avanti". "Sono più interessato a discutere su come spendere i soldi europei per creare occupazione, piuttosto che occuparmi di nomi, poltrone o incarichi".



"L'Italia ha qualche responsabilità in più" - "L'Europa - ha spiegato Renzi - ha parlato con un linguaggio molto duro rispetto anche alle aspettative di tanti. In Italia abbiamo qualche responsabilità in più: la più alta affluenza al voto ed il nostro, il mio, partito, che ha ottenuto il maggior numero di voti in termini assoluti. Un risultato significativo". Il premier ha poi ricordato che "11 milioni di voti sono un risultato significativo, che hanno sconfitto il populismo ma hanno chiesto di cambiare l'Europa".



Cameron: "Ue non può ignorare elezioni" - "La Ue non può ignorare il risultato delle elezioni, non può andare avanti come prima, deve cambiare, concentrarsi su crescita e occupazione, e chi gestisce la Ue deve capire che Bruxelles non può interferire con gli Stati". Così il premier britannico David Cameron entrando al vertice.



Hollande: "Il messaggio delle Europee è chiaro" - Dello stesso avviso anche il presidente francese: "La Francia ha espresso una volontà: che l'Ue riprenda in modo maggiore le domande espresse di più crescita e occupazione, quindi di riorientare la costruzione europea", ha affermato François Hollande al suo arrivo.



"L'Ue non può avanzare senza la Francia" - Lasciando il vertice, Hollande ha aggiunto che "la Francia è l'Europa e l'Europa non può avanzare senza la Francia". Il presidente francese ha sottolineato che "la sua responsabilità è fare in modo che Parigi sia più forte, ma anche che Bruxelles sia capace di portare la Francia nelle sue politiche". Poi, sulla presidenza della Commissione, ha spiegato: "Tocca a Van Rompuy vedere se ci sono le due maggioranze, quella al Parlamento e quella al Consiglio, sulle proposte del Ppe".



Mandato a Van Rompuy per le consultazioni con il Pe - Il Consiglio ha dato mandato al presidente Ue Herman Van Rompuy di avviare le consultazioni con il Parlamento Ue che porteranno alla nomina del prossimo presidente della Commissione. Lo ha annunciato su twitter il presidente Maltese Joseph Muscat.