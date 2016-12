20:05 - "Il Pd può cambiare il presidente del Consiglio, ma non la natura del governo". L'Udc e i Popolari per l'Italia lanciano un appello a Matteo Renzi, possibile successore di Enrico Letta che domani presenterà le dimissioni dalla carica di premier: "Non si può passare da un governo di intese con la sinistra a un governo di sinistra", si legge in una nota.