Trovata altra cimice in Regione Lazio

13:12 - Negli uffici della Regione Lazio è stata scoperta un'altra cimice. Dopo quella scovata nella sala riunioni del presidente, Nicola Zingaretti, ora la microspia era nella sala riunioni di Luca Fegatelli, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sui rifiuti. L'apparecchiatura, di fabbricazione artigianale, si trovava in una poltrona: sul caso ora indagano i carabinieri.

A scoprire la cimice è stato uno dei dipendenti in servizio presso l'ufficio distaccato della Regione in via del Serafico, dove ha sede l'agenzia per i beni confiscati alle organizzazioni criminali, ufficio guidato da Fegatelli.



Zingaretti: "Noi a schiena dritta" - "Ai cittadini che leggono queste notizie dico di stare sereni: siamo forti, con la schiena dritta. In Regione c'è una squadra che sta lavorando per cambiare tutto e non ci fermerà nessuno". E' il commento del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito al ritrovamento di una nuova microspia nell'ufficio di un dirigente.