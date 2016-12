Tra i candidati del M5S per le elezioni comunali spunta l'hostess di Gheddafi

08:28 - Da hostess per Gheddafi a candidata del M5S: il passo dall'ex rais a Beppe Grillo è stato breve per Michela Bigonzoni. Avvocato, 30enne, nel 2010 accolse insieme ad altre centinaia di "amazzoni" l'ex leader libico quando giunse a Roma. Ora ritorna alla ribalta della cronaca per la sua candidatura al consiglio comunale di Perugia nelle file del Movimento 5 Stelle.

"Ci sono capitata per caso. Si doveva parlare di diritto e per una neolaureata come me poteva essere l'occasione di ascoltare qualche cosa di importante", raccontava la Bigonzoni a Il Messaggero appena archiviata la sua partecipazione alla conferenza sull'Islam e le donne.



E non era per nulla entusiasta. "Stavamo lì da ore. A lui piace farsi attendere, hanno detto. E noi abbiamo atteso. Non nascondo che mi era presa la voglia di andare via", dichiarava.



Nel curriculum della Bigonzoni, nata a Castiglione del Lago, figura anche una militanza nell'associazione studentesca "Idee in Movimento", espressione universitaria di Forza Italia. Ora ci riprova con la politica, passando dal centrodestra ai 5 Stelle.