19:23 - "Bisogna andare a votare alle Europee non solo per cambiare l'Europa, ma anche per modificare questo governo e questa politica economica". Lo ha detto il consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti. "Gli italiani non sanno quando e quanto pagheranno ma sicuramente tanto, più di quanto abbiano mai pagato. Hanno però la possibilità di cambiare, dandoci il loro voto", ha aggiunto.