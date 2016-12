Toti: "L'unica soluzione per l'Italia è fare le riforme di Berlusconi e Renzi"

17:43 - "L'unica soluzione per questo Paese è fare le riforme che Renzi e Berlusconi hanno concordato". Parola di Giovanni Toti, consigliere politico di Forza Italia, a Brescia per la convetion in vista degli stati generali del centrodestra. "Leggendo i giornali sembra di essere tornati al 1998, ai balletti tra Prodi e D'Alema. Quel che è certo - chiarisce l'ex direttore di Tg4 e Studio Apero - è che l' esperienza delle grandi intese è finita".

"Riunire i moderati è la strada per vincere le elezioni - ha aggiunto - Nella coalizione c'è spazio per la Lega, per Casini e anche per gli amici del Nuovo centrodestra". Dell'organizzazione interna di Forza Italia Toti ha detto: "Il partito è Berlusconi. Tutti gli altri devono remare a tempo dalla stessa parte".