Toti: "Berlusconi amareggiato"

20:38 - "Lo stato d'animo di Berlusconi? E' amareggiato. Resterà in campo come ha promesso ai suoi sostenitori e continuerà a guidare i moderati italiani". Così Giovanni Toti, consigliere politico di Forza Italia, commenta la sentenza su Silvio Berlusconi. Arriva intanto il via libera alla candidatura dei parlamentari nelle liste per le europee. Il capogruppo alla Camera Brunetta sarà capolista al Nord-est, Fitto al Sud, Toti al Nord-ovest e Tajani al Centro.