Terrorismo, Alfano: "L'Italia e Roma sono nel mirino dell'Isis"

17:50 - "L'Italia e Roma, come culla della cristianità, sono un obiettivo non secondario dell'Isis", anche se per ora non ci sono "evidenze investigative" di attacchi nel nostro Paese. Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano, aggiungendo: "Il terrorismo di matrice religiosa dello Stato islamico veste anche abiti europei, lanciando una sfida senza precedenti alla sicurezza". "E' un'organizzazione che ha risorse mai viste", ha affermato.

Fonti di intelligence non segnalano rischi che esponenti dell'Is arrivino in Italia attraverso i flussi di migranti, "ma non si sottovaluta nulla, non si puo' escludere la possibilità", ha sottolineato il responsabile del Viminale. Le persone passate dall'Italia e andate a combattere in Siria sarebbero 48. Tra queste due con passaporto italiano, uno è il giovane genovese Delnevo ucciso in Siria nel giugno del 2013.



"Nuove norme contro i jihadisti" - Bisogna rafforzare gli strumenti legislativi contro la minaccia dei jihadisti andati combattere in teatri di guerra come la Siria, ha detto ancora il ministro dell'Interno in un'informativa alla Camera. Deve essere sempre possibile, ha spiegato, "contestare il delitto di partecipazione a conflitti fuori dai nostri confini anche quando è un 'lupo solitario', nonché consentire la sorveglianza speciale dei soggetti a rischio, con l'obbligo di dimora".