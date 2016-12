12:28 - E' durato pochi minuti l'ultimo Consiglio dei ministri guidato dal premier dimissionario, Enrico Letta, il quale ha riferito ai ministri in merito alla sua decisione di rimettere il mandato. Alle 13 Letta salirà al Quirinale per le dimissioni davanti al capo dello Stato. Il governo resterà comunque in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo esecutivo.