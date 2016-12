20:55 - Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Graziano Delrio, risponde a Scelta Civica che oggi aveva minacciato di lasciare la maggioranza nel caso in cui il governo non avesse messo mano alla Tasi. "Non credo che siamo nelle condizioni di ripensarci", ha spiegato Delrio. "Spero che gli amici di Scelta Civica ci ripensino".