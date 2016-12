Tagli polizia,Renzi:no a pressioni

21:50 - "Bisogna chiarire in modo inequivocabile che i sindacalisti delle forze dell'ordine non possono permettersi di evocare forme di protesta contro la legalità". Lo ha detto il premier Matteo Renzi tornando sulle polemiche per i possibili tagli. "Non è consentito a nessuno utilizzare una discussione vera per esercitare una pressione indebita. Se c'è chiarezza - ha poi aggiunto - ci mettiamo intorno a un tavolo per parlare del blocco stipendi"