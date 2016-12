Tagli, nel mirino municipalizzate, consorzi di bonifica e Aci

12:45 - Il contenuto del Documento di Economia e Finanza verrà varato dal Consiglio dei Ministri di domani pomeriggio, ma già trapelano i filoni sui quali Renzi e Padoan stanno lavorando. L'intenzione è quella di colpire "i santuari rimasti nell'ombra", vale a dire quegli organismi inutili o che hanno doppi ridondanti, che svolgono funzioni obsolete o inadeguate. In termini di risparmio della spesa pubblica non ci sarebbe un effetto diretto o particolarmente rilevante, ma la riforma di questo settore renderebbe il paese più snello e virtuoso.

LE MUNICIPALIZZATE - Le prime a tremare sono le aziende pubbliche di proprietà dei Comuni attive per lo più nei servizi, nell'energia e nei trasporti. Si tratta di circa 7mila enti che costano in totale 12,8 miliardi di euro. Hanno debiti complessivi per 34 miliardi, una cifra che supera il loro stesso valore, stimato in 30 miliardi di euro. Danno lavoro a 200mila dipendenti con un compenso medio annuo di 62mila euro. Sono un vero e proprio poltronificio: i membri dei loro consigli di amministrazione sono 24mila e 56mila i revisori dei conti e i consulenti.



IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - Il Governo pensa di abolire anche il Pra, il Pubblico registro automobilistico controllato dall'Automobile Club Italiano che svolge di fatto lo stesso compito dell'Archivio dei veicoli tenuto dalla Motorizzazione Civile. La conseguenza di questa scelta potrebbe essere la sparizione totale dell'Aci, un'associazione sportiva con 3mila dipendenti e 800 dirigenti, visto che la sua principale fonte di sostentamento sono le entrante derivanti proprio dal Pra che si tenta di cancellare.



I CONSORZI DI BONIFICA - Discorso analogo per i Consorzi di bonifica, enti pubblici che curano le opere pubbliche idriche e tenute in piedi dai contributi versati dai proprietari dei terreni agricoli e dai Comuni. Le funzioni di questi enti potrebbero essere assegnate agli enti locali