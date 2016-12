Tagli in arrivo all'assemblea siciliana Stenografi, "solo" 200mila euro l'anno

13:11 - Aria di spending review alla Regione Sicilia. L'intesa formalmente ancora non c'è, ma è questione di ore: il presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone ha infatti annunciato i nuovi tetti di retribuzione per i burocrati dell'Assemblea regionale siciliana. Il limite, per i consiglieri parlamentari, sarà quello di 240 mila euro lordi annui. A seguire gli stenografi (200 mila), i segretari (145 mila), i coadiutori (110 mila) e gli assistenti (92 mila euro).

Per gli stenografi un taglio "drastico" a quanto pare: passano da 4.973 euro al mese, a "soli" 4mila, ovviamente netti, ovviamente per 15 mensilità. Poca cosa, se si vuole rimanere in linea con i conti fatti da Gianfranco Micciché: "Con la sola pensione di parlamentare da 4mila euro al mese non si può vivere bene", ha detto l’ex ministro berlusconiano, capolista (ma non eletto) per Forza Italia alle ultime Europee, in Sicilia e in Sardegna. In ogni caso, tornando ai numeri della Regione Sicilia, ci soni alcune annotazioni da fare: se da un lato il presidente dell'Ars fa calare la scure sugli stipendi dei dipendenti per il futuro, dall'altro salva i pezzi da novanta dell'assemblea, più anziani e benestanti. La proposta che si va a concretizzare, infatti, contiene una sorta di clausola di fuoriuscita: chi lascia l'amministrazione entro un anno mantiene il superstipendio intonso e il "maturato contributivo".Significa che conserva pure il diritto a una pensione d'oro.



E di pensionati cinque stelle ce ne sono in abbondanza. Quelli dell'Ars sono 209: ricevono un assegno da 100 a oltre 200.000 euro lordi all’anno. A loro si aggiungono tutti gli ex deputati che prendono 92.000 euro. Alla Regione, cifre altrettanto clamorose. 296 le pensioni erogate da Palazzo d’Orleans tra i 100 e i 200.000 euro. In gran parte si tratta di ex direttori generali, alcuni dei quali andati a riposo prima dei 60 anni. Sulla questione dei vitalizi per i condannati per mafia, poi, ecco la soluzione: ci sarà "sospensione e non revoca", annuncia Ardizzone. Il che significa sospensione e non revoca anche per il vitalizio di Totò Cuffaro. Infine, un'ultima precisazione: il tetto dei 240 mila euro di stipendio annuo per i dirigenti dell’Assemblea regionale siciliana "varrà solo per il futuro", non scherziamo.