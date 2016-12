4 febbraio 2014 Svuota carceri, la Lega protesta e tira fuori le manette ma il decreto passa Gianluca Buonanno rallenta l'iter per la votazione del decreto. Anche il M5S inscena una nuova protesta (ma educata). Il dl è passato con 347 sì e 200 no Tweet google 0 Invia ad un amico

22:29 - La Camera ha votato la fiducia posta dal governo Letta sul decreto carceri. I sì sono stati 347, i no 200. La votazione si è svolta tra le proteste della Lega e del M5S. Gianluca Buonanno (Lega) durante le dichiarazioni di voto ha alzato delle manette per poi darle al ministro Cancellieri. I leghisti hanno votato mostrando cartelli di protesta mentre i grillini si sono presentati col regolamento della Camera.

Tutti i deputati della Lega hanno votato contro la fiducia al dl carceri e passando davanti al banco della presidenza nell'Aula della Camera hanno esposto un cartello con le scritte "No al libera-criminali" e "no al libera-mafiosi". Ogni volta che è accaduto, la presidente Laura Boldrini ha chiesto la rimozione dei cartelli ai commessi.



Deputati M5S votano con copie regolamento - I deputati del M5S votano nell'Aula della Camera contro fiducia sul dl carceri tenendo alta con la mano una copia del regolamento di Montecitorio. Man mano che sono stati chiamati dai segretari d'Aula per votare, hanno sfilato davanti alla presidenza, dicendo "no" e alzando il regolamento.