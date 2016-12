14 gennaio 2014 Sulla Padania l'agenda della Kyenge

15:12 - Il quotidiano leghista "La Padania", oltre agli appuntamenti di partito, pubblica da oggi anche una sezione "Qui Kyenge" per segnalare quali appuntamenti ha sul territorio il ministro dell'Integrazione. Un'iniziativa che segue la serie di presidi, critiche e proteste che la Lega ha inscenato negli ultimi mesi contro la Kyenge, e che, anche se non dichiaratamente, ha lo scopo di invitare i militanti a proseguire nelle azioni di disturbo.

Un'iniziativa che non è passata inosservata, tanto che Mauro Del Barba e Roberto Cociancich, senatori del Pd, parlano di una "decisione gravissima, ai limiti dell'intimidazione" e spiegano come "le manifestazioni di piazza organizzate non a caso a braccetto con Forza Nuova stanno degenerando". Per i due parlamentari è in atto contro la Kyenge "una polemica che non esistiamo a definire di stampo razzista". Ma il Pd "farà di tutto per approvare una legge sullo Ius soli".