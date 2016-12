19:19 - Un sorridente deputato grillino,Giorgio Sorial, brandisce vistosamente la Costituzione mentre una finta Laura Boldrini sviene alla buvette tra le risate dei commessi. E' uno degli sketch di "Camera dei deputati Caffè", il format del Movimento Cinque Stelle in onda sul canale youtube "La Cosa" e rilanciato dal blog di Beppe Grillo.

Si tratta di brevi video della durata di pochi minuti a cadenza settimanale (sono arrivati all'ottavo episodio). Una telecamera fissa riprende due attori nei panni di commessi della buvette di Montecitorio che accolgono servilmente deputati e senatori cinquestelle in carne e ossa, dando vita a dibattiti e riflessioni sull'attualità politica. Chiaramente, il nome del format cinquestelle fa riferimento a "Camera cafè", la sit-com che ha fatto la fortuna del duo comico Luca e Paolo, ma le similitudini si fermano a questo.



L'originale estremizza il trash fino a farsene gioco con la complicitaà degli spettatori; la sit-com M5S, invece, prendendo spunto da Grillo, punta a unire comicità e "predica elettorale". Il risultato? Al di là dei giudizi sulle capacitaà di recitazione degli onorevoli M5s gli episodi si trasformano in tribune politiche cinquestelle.



Partita dall'idea di due attivisti, "Camera Dei Deputati Caffè" coinvolge alcuni dei parlamentari del M5S più conosciuti: Luigi Di Maio (vice presidente della Camera), Roberta Lombardi, Vito Crimi e Paola Taverna (ex capigruppo del Moviemento), Sergio Puglia, Mirko Busto.



Ultimi in ordine di apparizione Giorgio Sorial e Michele Giarrusso. Quest'ultimo è il protagonista dello sketch di chiusura dell'ottavo episodio: il senatore catanese illustra il ddl sul voto di scambio politico-mafioso nell'incredulità dei suoi due interlocutori, fino al momento in cui, introdotto dal suono del marranzano, al banco della buvette della Camera arriva un mafioso con la coppola.



E proprio in serata è arrivato un attacco, stavolta non satirico, di Di Maio alla Boldrini: "Che ci detesti è evidente. Che non ci provi neanche a essere super-partes, è assodato. Ci tocca tenercela. Se ci fosse la possibilità di sfiduciarla l'avremmo già fatto. Peccato che non esiste mozione di sfiducia per presidenti e vice-presidenti della Camera. (Meno male per lei e per Fini). Magari potrebbe inserirla nella sua tanto decantata riforma del regolamento della Camera. Potrebbe essere l'unica innovazione democratica. Ci sta Presidente?". Così scrive il vice presidente di Montecitorio sul blog di Grillo.