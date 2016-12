16:01 - "Mi auguro che i processi in corso possano accertare ragioni e responsabilità di fatti di così devastante portata". Lo afferma Giorgio Napolitano in un messaggio al Procuratore di Caltanissetta, Sergio Lari, per la manifestazione in ricordo della strage di Capaci. Il Capo dello Stato si augura che questi processi possano "sgombrare il campo da ogni aspetto rimasto oscuro".