Squinzi: "Per l'Ue si schierino i politici migliori, non si pensi a un parcheggio"

14:47 - "E' importante che per le elezioni europee le forze politiche selezionino candidature all'altezza del ruolo". Lo afferma Giorgio Squinzi. in un documento con cui Confindustria traccia 10 priorità per "un'Europa della crescita". A Bruxelles servono "i migliori rappresentanti possibili del nostro Paese per contribuire attivamente al rilancio del progetto europeo", ha aggiunto.

"Ottiche di parcheggio e contentini distribuiti dalle forze politiche non siano più la logica di queste elezioni", chiede Squinzi in vista delle europee. A Bruxelles, avvertono gli industriali, servono rappresentanti dell'Italia "capaci, che si impegnino, che diano una presenza costante, e gestiscano i dossier europei nel modo più opportuno: è assolutamente necessario". Servono candidati che "rappresentino veramente il meglio del nostro Paese".



Il governo Renzi "ci dà l'impressione che si voglia impegnare a fondo sulle riforme", aggiunge il presidente di Confindustria, "a partire dal titolo V che è fondamentale, dal superamento del bicameralismo perfetto, e fino all'abolizione di istituzioni che non sono più al passo sui tempi: in questi giorni aperto dibattito sul Cnel, ma ce ne sono altre". E del Cnel Squinzi dice: "Se vogliono abolirlo non saremo noi a opporci".