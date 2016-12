12 marzo 2014 Spending review, subito tre miliardi Cottarelli: "Auto blu solo ai ministri" Nel mirino del commissario anche le pensioni alte: tagli in vista agli assegni più ricchi per concedere sgravi fiscali in favore dei neoassunti Tweet google 0 Invia ad un amico

17:01 - Il commissario Carlo Cottarelli, in audizione al Senato per illustrare gli effetti della spending review sul 2014, quantifica in tre miliardi la somma che è possibile risparmiare. "Dipende da quando si comincia", avverte però Cottarelli. Il dato su base annua ("Se le misure fossero state avviate da inizio anno", ricorda ancora) sarebbe stato intorno ai 7 miliardi. La stima è di 18 miliardi per il 2015 e di 34 per il 2016.

"Credo che sui tre miliardi si possa fare", dice comunque il commissario. E aggiunge che nel mirino c'è anche la "spesa per le pensioni, che è molto alta". Cottarelli propone a tal riguardo "un contributo temporaneo per le pensioni oltre una certa soglia, essenzialmente per consentire l'assunzione di nuove persone", intervenendo sugli "oneri sociali per i neoassunti". Non verrebbero toccate l'85% delle pensioni.



"Auto blu solo ai ministri" - Cottarelli intende intervenire anche sul fronte delle auto blu, per cui propone "un modello misto tra quello inglese e quello tedesco": auto blu solo per i ministri, e un pool di un massimo di cinque auto per ministero, dice in audizione al Senato.



"Sanità, intervento delicato" - Il commissario dice poi che intervenire sulla Sanità è "delicato". Da questo settore, dice, il "contributo deve essere inferiore ad altri settori", anche se "c'è anche qui qualche risparmio da fare. Per esempio sui ricoveri ospedalieri quando non necessari, e con il principio dei costi standard".



"Mobilità degli statali" - E ancora, nelle proposte di Cottarelli c'è anche "la raccomandazione di rafforzare la mobilità nel pubblico impiego", che "già c'è ma è sottoutilizzata", ed è uno strumento che sarà utile per gestire gli esuberi che nei prossimi anni deriveranno dall'azione di tagli e risparmi.