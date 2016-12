19:36 - Parlando alla direzione del Pd, il premier Matteo Renzi ha fatto riferimento anche alla possibilità che il commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, lasci l'incarico. "Rispetto e stimo Cottarelli: farà quello che crede", ha tagliato corto il presidente del Consiglio, spiegando però che "la spending review la facciamo anche se va via, dicendo con chiarezza che i numeri sono quelli".

Con "la revisione della spesa che noi faremo, i 16 mld che sono nel programma presentato, porteremo al 2,3% il rapporto deficit/Pil", afferma il presidente del Consiglio, sottolineando come "i numeri non siano un problema" anche se "si può discutere se sia giusto scendere a quella cifra e lo vedremo".



"Dobbiamo migliorare il coordinamento" - "Abbiamo da migliorare, per primo il governo, l'attività di coordinamento", come dimostrano le "reazioni diversificate tra Mef e tesoreria e la potenziale tensione oggettiva" che si è creata su quota 96. Il premier riferisce di averne parlato con Francesco Boccia.



"Porteremo l'Italia fuori dalle sabbie mobili" - "Noi porteremo questo Paese fuori dalle sabbie mobili", ha detto inoltre Renzi, soffermandosi sui dubbi che potrebbero coinvolgere il premier stesso, con il rischio di essere considerato "il matto che va contromano". Ma il premier ribadisce che, "il Paese, se liberato, tornerà a creare ricchezza".