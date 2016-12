Spending Review, Cottarelli: "Una partecipata su 4 non è redditizia"

16:44 - Sono 1.424, vale a dire circa 1 su 4, le partecipate da enti locali con un rendimento negativo rispetto al capitale investito (Roe). E' quanto emerge da uno studio del commissario alla Spending Review, Carlo Cottarelli, che ha passato leteralmente al setaccio 5.264 società per le quali sono disponibili i conti del 2012. Lo studio è disponibile sul sito della revisione della spesa.

Molti i bilancio ancora non disponibili - Tra le partecipate dagli enti locali, censite dal ministero dell'Economia, ce ne sono 1.075 i cui bilanci 2012 risultano, al momento, "off limits" anche per il commissario alla Spending Review.



143 società partecipate in rosso - Dallo studio emerge inoltre che sono 143 le società partecipate dagli enti locali che nei bilanci 2012 hanno patrimonio negativo o nullo. Le tre con un "rosso" maggiore sono l'immobiliare Cmv di Venezia (-20,3 milioni), la Fiera di Roma (15,7 milioni), la società di trasporti del Lazio Cotral (-14,9 milioni).