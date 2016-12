Spending, Madia: "Voci infondate"

12:00 - La ricostruzione della spending review pubblicata su diversi quotidiani è "un'interpretazione distorta del buon lavoro del commissario Cottarelli sulla revisione della spesa per il pubblico impiego, in particolare su pensionamenti, turnover ed eventuali esuberi". A sostenerlo è il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia. "In questo modo il quadro che emerge - sottolinea - risulta assolutamente infondato".