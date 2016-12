6 febbraio 2014 Sondaggio Tecnè, se si votasse oggi

centrodestra e Udc avrebbero il 40,1% Per effetto dell'Italicum la coalizione supererebbe la soglia del 37% ottenendo il premio di maggioranza con 340 seggi alla Camera, contro i 173 del centrosinistra e i 104 del M5S Tweet google 0 Invia ad un amico

15:39 - Nel nuovo sondaggio realizzato da Tecnè, in esclusiva per Tgcom24, sulle intenzioni di voto degli elettori italiani, emerge che, se si votasse oggi, la coalizione di centrodestra con l'Udc otterrebbe il 40,1% dei consensi e il centrosinistra il 34,1%. Per effetto dell'Italicum il centrodestra supererebbe la soglia del 37% (anche senza l'Udc), ottenendo il premio di maggioranza con 340 seggi alla Camera, contro i 173 del centrosinistra e i 104 del M5S.

Il nuovo sondaggio conferma la crescita di consenso per i due principali partiti con il Pd al 31,2% e Forza Italia al 25,2%. Ancora in calo il consenso nei confronti del Governo Letta: 21,9% i giudizi positivi (22,6% nello scorso sondaggio). I giudizi negativi salgono al 58,2% (57,8% nello scorso sondaggio), mentre il 19,9% degli intervistati non dà indicazioni.