Soldi cura Renzi? Padoan:no comment

16:20 - C'è un secco no comment da parte del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, sulle coperture per le misure preannunciate da Matteo Renzi nel discorso per la fiducia in Parlamento. "Non ho alcun commento da fare", ha detto a chi gli chiedeva chiarimenti in merito. Poco prima, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, aveva invece dichiarato che le coperture ci sono e che avrebbe spiegato tutto proprio il ministro Padoan.