Soldi a partiti,Senato dà ok a dl

19:20 - Il Senato ha approvato il dl sul finanziamento ai partiti con 171 sì, 55 no ed un astenuto. Ora il provvedimento passa alla Camera. Tra le novità del testo c'è il tetto di 100mila euro per le donazioni private. Rammarico del ministro delle Riforme, Gaetano Quagliarello, che commenta: "Peccato che l'abolizione del rimborso non parta dal 2014". Poco prima del voto i senatori 5 stelle presenti in Aula avevano esposto cartelli contro la "legge truffa".