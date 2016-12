Sicilia, niente stipendi per 30mila

13:34 - Oltre 30mila tra dipendenti e pensionati della Regione Sicilia sono rimasti senza stipendio. Il bilancio regionale non è infatti ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mentre l'impugnativa della finanziaria ha lasciato senza fondi enti e consorzi regionali, con migliaia di persone che non sanno quando riceveranno il salario. Intanto il governatore, Rosario Crocetta, è a Roma per incontrare il premier, Enrico Letta.